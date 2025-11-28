Más Información

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

“Salida de Gertz es el primer golpe de autoridad de la presidenta”: Mario Maldonado frente a suscriptores de EL UNIVERSAL

Él es Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de Investigación Criminal y abogado cercano a Harfuch

Él es Héctor Elizalde Mora, nuevo titular de Investigación Criminal y abogado cercano a Harfuch

Fin helado, frente frío 16 provocará temperatura de hasta -10° este 29 de noviembre; consulta estados afectados

Fin helado, frente frío 16 provocará temperatura de hasta -10° este 29 de noviembre; consulta estados afectados

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

Volaris alerta que cancelará vuelos por actualización de aviones; checa aquí los detalles

Volaris alerta que cancelará vuelos por actualización de aviones; checa aquí los detalles

Tres personas fueron localizadas al interior de un departamento ubicado en la calle Estrella número 750, edificio 11, manzana 3, departamento 202, en la colonia El Rodeo, alcaldía , Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte inicial, una llamada al 911 alertó sobre personas inconscientes dentro del inmueble. Al arribar, los servicios de emergencia confirmaron el deceso de dos adultos —una mujer y un hombre, ambos de aproximadamente 30 años— y un menor de 4 años.

Lee también

El diagnóstico preliminar señala que las víctimas presentaban signos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Según las primeras versiones, el incidente podría estar relacionado con un boiler que permaneció encendido dentro del domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona en tanto personal de servicios periciales hizo las diligencias correspondientes con el fin de determinar las causas del hecho. Las investigaciones continuarán para esclarecer el origen de la intoxicación y las condiciones en que se encontraba el aparato señalado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]