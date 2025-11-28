Tres personas fueron localizadas sin vida al interior de un departamento ubicado en la calle Estrella número 750, edificio 11, manzana 3, departamento 202, en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte inicial, una llamada al 911 alertó sobre personas inconscientes dentro del inmueble. Al arribar, los servicios de emergencia confirmaron el deceso de dos adultos —una mujer y un hombre, ambos de aproximadamente 30 años— y un menor de 4 años.

El diagnóstico preliminar señala que las víctimas presentaban signos de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Según las primeras versiones, el incidente podría estar relacionado con un boiler que permaneció encendido dentro del domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona en tanto personal de servicios periciales hizo las diligencias correspondientes con el fin de determinar las causas del hecho. Las investigaciones continuarán para esclarecer el origen de la intoxicación y las condiciones en que se encontraba el aparato señalado.

