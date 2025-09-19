Luego de dialogar con habitantes de Coapa y modificaciones en el trazo, las autoridades de la alcaldía Tlalpan y el Gobierno capitalino iniciarán con una prueba piloto de la ciclovía en Acoxpa durante seis meses para medir resultados y realizar ajustes, si es necesario.

De acuerdo con fuentes, la ciclovía incluirá la separación física de carriles, señalética, mobiliario urbano y espacios de aparcamiento para bicicletas. Según la Secretaría de Movilidad, intervenciones de este tipo han reducido hasta 40% los accidentes viales en otras zonas.

Indicaron que vecinos, comerciantes y colectivos participaron en mesas de trabajo, donde se definieron horarios y detalles técnicos, lo que derivó en un consenso mayoritario a favor del proyecto.

También se activará la iniciativa Bici con consumo, que incentiva el uso de la bicicleta mientras promueve las compras en los negocios establecidos de la avenida.

Aunque persisten algunas preocupaciones vecinales en torno al estacionamiento y la posible congestión, la mayoría de los participantes, aseguraron, ha respaldado la propuesta de la ciclovía. Redacción