La alcaldía Milpa Alta ordenó la suspensión y restricción de horarios para la venta de bebidas alcohólicas, con motivo de la celebración de los carnavales de los 12 poblados de la demarcación, durante distintas fechas de marzo, abril y mayo de 2026.

En la Gaceta Oficial, se indicó que la restricción de horario para para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones, aplicará de las 20:00 de la noche a las 8:00 de la mañana, durante los días de la celebración de los carnavales en aquellos establecimientos que operen como vinaterías, tiendas de abarrotes, y en cualquier otro establecimiento mercantil similar, en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación.

En la comunidad de San Antonio Tecómitl aplicará los días 20, 21 y 22 de marzo; en San Lorenzo Tlacoyucan aplicará los días 21, 22 y 23 de marzo; en San Francisco Tecoxpa aplicará los días 27, 28 y 29 de marzo; en Villa Milpa Alta será del 5 al 9 de abril; y en San Pablo Oztotepec, será los días 4, 5, 11 y 12 de abril.

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Además, en San Salvador Cuauhtenco aplicará los días 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de abril; en Santa Ana Tlacotenco, aplicará los días 10, 11 y 12 de abril; en San Bartolomé Xicomulco aplicará los días 1, 2 y 3 de mayo; en San Juan Tepenahuac, será los días 8 y 9 de mayo; en San Jerónimo Miacatlán, aplicará los días 17 y 18 de abril; y en San Agustin Ohtenco, será los días 1, 2 y 3 de mayo.

Además, se anunció la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas para el poblado de San Pedro Atocpan, debido a la celebración del carnaval del pueblo. En este caso, la medida aplicará para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, así como en envase abierto y/o al copeo en todas sus graduaciones, a partir de las 00:00 horas del 16 de abril a las 23:59 horas del 19 de abril.

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