Toluca, Estado de México.- En Agosto, el Ayuntamiento de Toluca en coordinación con la Junta de Caminos, pondrán en renta los locales que se construyen en los bajo puentes de Paseo Tollocan.

“Y en este acuerdo con la junta local de caminos también la renta la vamos a repartir en beneficio de esa misma zona es decir lo que salga de ahí se va a quedar en inversión pública, ahí mismo hace una semana di la instrucción para que podamos tener todo un programa de rescate de banquetas en toda la ciudad, prácticamente todo el casco urbano de Toluca tiene problemas de banquetas, nunca se adecuaron en su mayoría para las personas invidentes, para las personas con capacidades distintas, diferentes y muchas están levantadas por raíces de árboles, entonces para los adultos mayores significa un peligro”

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida señaló que esta zona forma parte del programa para la dignificación del espacio público de Tollocan.

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Pondrán en renta los locales que se construyen en los bajo puentes de Paseo Tollocan. Foto: Alejandro Vargas/ EL UNIVERSAL

“Ese puente más otro se estarán rehabilitando en los próximos meses y el mensaje es recuperar la zona comercial que lo fue hace unas decenas de años todo el corredor de Isidro Fabela, todo Tollocan con un modelo distinto y diferente y es que el mercado ha cambiado y desgraciadamente los bajo puentes desde su creación solamente fueron nidos de delincuencia”

El edil detalló que los bajo puentes anteriormente eran utilizados como refugio de personas en situación de calle además de que eran focos rojos de delincuencia.

“Tuvimos muchos incidentes de inseguridad entonces pretendemos reiniciar de todo el espacio de público convertirlo en locales comerciales”

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