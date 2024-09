Gobierno capitalino regulariza 40 asentamientos en alcaldía Xochimilco Martí Batres puntualizó que se llegaron a cuatro compromisos: no hacer nuevas construcciones, no incrementar pisos a las viviendas, no hacer caminos impermeables y mantener permanentemente las acciones de reforestación

La firma de los convenios se llevó a cabo en la explanada de esa alcaldía, donde el Jefe de Gobierno, Martí Batres, fue testigo de honor de la suscripción de dos de los referidos documentos. Foto: Alberto Acosta/EL UNIVERSAL