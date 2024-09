La diputada local María del Rosario Morales, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, propuso que se coloque una placa conmemorativa en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, en letras de oro, con el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora afín a Morena, comentó que López Obrador tuvo un gran impacto social e histórico con la Cuarta Transformación durante su gestión, dejando un gran legado gracias a su liderazgo, dedicación y ejemplo.

“Por lo cual el pueblo mexicano podemos levantar la voz y entregar un honorable agradecimiento por su entrega y profesionalismo a la nación. Y que más que dejar ese legado inscrito en las columnas del muro de honor del Congreso de la Ciudad de México”, sostuvo.

Según el Reglamento Interno del Congreso local, solamente podrán inscribirse en letras de oro los nombres de personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país.

Para lograr esta inscripción en el muro de honor, se requiere de la aprobación de una mayoría calificada, por lo que este Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para su análisis y dictaminación.

“Andrés Manuel López Obrador empezó su carrera política en los años 70s, siempre con una visión de izquierda buscó el bienestar social ya la reducción de las desventajas estructurales en los diversos cargos, por lo que hoy en día es considerado el más grande líder social del México contemporáneo. A través de Morena y la plataforma política e ideológica de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, se logró acabar con la corrupción y disminuir la desigualdad social y se recuperó la soberanía nacional, lo que inspiró que muchos nos sumáramos al movimiento”, apuntó.

La diputada terminó su intervención en tribuna gritando: “es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador”. Se sumaron a este Punto de Acuerdo varios legisladores de Morena y el PVEM.

