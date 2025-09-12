La Fundación María Teresa Ealy Díaz A.C. realizó su Primera Subasta de Arte, un evento que combinó cultura, solidaridad y compromiso social en favor de mujeres que han sido víctimas de violencia en México. La subasta tuvo lugar en la Plaza del Ángel y reunió a más de 200 asistentes.

Durante el evento, Marlene Mizrahi, directora general de la Fundación, destacó la relevancia de unir arte y activismo:“Esta subasta no fue solo una venta de arte; fue un acto de sororidad, de esperanza y de resistencia. Cada obra es una prueba de que, incluso en el dolor más profundo, puede brotar la belleza, y de que la solidaridad es más fuerte que el miedo”.

De acuerdo con cifras recabadas por la propia Fundación, entre 2015 y marzo de 2025 se registraron 8 mil 571 feminicidios en México, en su mayoría casos de niñas y adolescentes.

Fundación María Teresa Ealy Díaz A.C. Foto: Especial

En lo que va del año, la Fundación ha brindado acompañamiento a 93 mujeres, de las cuales 76 aún enfrentan procesos abiertos y 13 han logrado judicializar sus casos.

La realización del evento fue posible, según los agradecimientos de María Teresa Ealy Díaz A.C. a Grupo Fishers, Mayorazgo Management Group, Tequila Patrón, Bacardí, y ZuMedia; también se reconoció el apoyo de Plaza del Ángel y de los artistas que donaron sus obras.

“Este triunfo es, ante todo, de las mujeres sobrevivientes que confían en la Fundación su verdad y su dolor. Su valentía ilumina cada paso, cada decisión, cada acción”, agregó Mizrahi.

Los fondos obtenidos en la subasta serán destinados a la contratación de psicólogas, abogadas y al fortalecimiento de refugios, así como a programas de acompañamiento para mujeres en situación de violencia.

"El arte habló esta noche, y su mensaje fue claro: la belleza puede sanar, el amor puede proteger y la sororidad puede transformar destinos", concluyó la directora.

