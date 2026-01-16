La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.AP. dio a conocer que ofreció al Refugio Franciscano la posibilidad de cambiarse a dos nuevos espacios, localizados en Xalatlaco y Texcoco, en el Estado de México, tras concretar la venta del predio donde se encontraban, localizado en Cuajimalpa. Sin embargo, advirtió, ambas propuestas fueron rechazadas.

En un comunicado, la Fundación Haghenbeck compartió algunos datos sobre el terreno, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, donde se ubica el Refugio Franciscano que fue desalojado el pasado 7 de enero por autoridades de la CDMX y de donde sacaron a más de 900 animales.

De acuerdo con la Fundación, el terreno de 163 mil 266 metros cuadrados es propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama. No obstante, a partir de 1977, su fundador, Don Antonio Haghenbeck y de la Lama, otorgó de manera verbal el uso de cinco mil metros cuadrados al “Refugio Franciscano”.

“No existe documento alguno que acredite lo contrario. Este asunto constituye cosa juzgada, conforme a la sentencia dictada por la Tercera Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en el expediente 6908/2016”, indica el comunicado”.

En noviembre de 2020, la Fundación Haghenbeck concretó la venta de dicho predio al fideicomiso “Banco Ve por Más”, por un monto de 650 millones de pesos, tras lo cual, “con el fin de honrar su objeto social” la Fundación ofreció al Refugio Franciscano la posibilidad de cambio los dos nuevos espacios señalados, ubicados en el Estado de México.

“Así lo establece la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del 8 de diciembre de 2025, la cual, ante los incumplimientos del “Refugio Franciscano”, resolvió reintegrar la propiedad del predio a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P.”, continúa el documento.

¿Qué pasaría con los perros y gatos del Refugio Franciscano?

De acuerdo con la Fundación Antonio Haghenbeck, con los recursos obtenidos de la venta del predio, se garantizaría la continuidad en favor del beneficio animal por los próximos 20 años.

De esta forma, la Fundación Antonio Haghenbeck contemplaba las siguientes acciones:

La adquisición de dos terrenos para el desarrollo de refugios con estándares internacionales.

La construcción y equipamiento de “La Ciudad de los Perros y los Gatos”.

La continuación del trámite de adjudicación de bienes de la sucesión testamentaria de su fundador, Don Antonio Haghenbeck y de la Lama.

El fortalecimiento de las campañas de vacunación y esterilización, pasando de 20 mil esterilizaciones anuales a 35 mil procedimientos, en beneficio principalmente de perros y gatos en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Querétaro y Michoacán.

