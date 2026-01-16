El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, se pronunció en contra de cualquier desarrollo inmobiliario en el predio que ocupa el Refugio Franciscano, situado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el edil afirmó que por parte de la demarcación no se emitirá ninguna licencia ni autorización para la construcción de algún desarrollo inmobiliario en el predio.

“Quiero reiterarles que la alcaldía no emitirá ninguna licencia, autorización ni registro legal que permita la construcción de un desarrollo inmobiliario en el predio que actualmente ocupa el Refugio Franciscano para perritos y gatos, aquí en Cuajimalpa”, aseveró.

Señaló que incluso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se ha manifestado en este mismo sentido, de no permitir ni autorizar la construcción de un desarrollo inmobiliario en el terreno.

Tras señalar que ha estado al tanto de la situación del Refugio Franciscano, afirmó que la demarcación que encabeza está a favor del cumplimiento de la ley y de los reglamentos, así como del cuidado de las mascotas y, en general, a los animales de la alcaldía.

“Cuajimalpa está a favor de cuidar nuestros perritos y gatitos porque sabemos que nuestros animales son parte también de nuestras familias”, dijo.

El edil aseveró que el cumplimiento de la ley es “parte prioritaria” de su gobierno, así como el respeto al medio ambiente, los recursos naturales y el cuidado de los animales.

