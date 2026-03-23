La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que Verónica Domínguez, identificada en redes sociales como "Lady Pepitas", tenía que estar trabajando y no en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que también ya es investigada en Asuntos Internos de dependencia capitalina.

En rueda de prensa, señaló que la Fiscalía a su cargo no va a tolerar casos de discriminación o maltrato.

“Estamos investigando el caso, no únicamente en servidores públicos, ya que se levantó una denuncia específica sobre este caso, sino en asuntos internos. La funcionaria fue suspendida temporalmente, estamos investigando a detalle este caso. Se identificó que esta funcionaria tendría que haber estado en su centro de trabajo, no lo estaba en ese día y eso también derivó en esta suspensión temporal”, comentó.

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La fiscal recalcó que no buscan criminalizar sin antes investigar qué es lo que está pasando. “Vamos a buscar una sanción proporcional relacionada con esta posible falta, y a partir de eso vamos a tomar decisiones”.

Hace unos días, se viralizó un video en el que se observa a Verónica Dominguez discriminar a una mujer policía afuera del Estadio Olímpico tras el partido entre Pumas y Cruz Azul. Durante un intercambio de palabras, la funcionaria de la Fiscalía le dice en tono despectivo a la policía que la graba: "a ustedes los sacaron de vender pepitas", expresión que generó diversas reacciones en redes sociales. Debido a estas palabras fue bautizada como 'Lady Pepitas'.

En este sentido, la fiscal Bertha Alcalde precisó que de mayo de 2025 a febrero de 2026 han recibido cinco mil 675 quejas, de las cuáles tres mil 387 se resolvieron con medidas correctivas en menos de 72 horas. En tanto, mil 95 se encuentran en investigación y en mil 193 casos ya se identificaron posibles irregularidades.

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“Se ha logrado la sanción ya de 120 servidores públicos relacionados con distintos tipos de irregularidades, entre otras, casos de corrupción. Son distintas sanciones las que prevé la ley y en los que está trabajando esta Unidad de Asuntos Internos y, efectivamente, entre otras cosas esta la posibilidad de la suspensión temporal en lo que se definen las distintas sanciones”, comentó.

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