Tultepec, Méx.— La tradición pirotécnica del municipio de Tultepec se lleva en las venas, expresaron Alberto Hernández y Alexis Martínez, un par de niños de 11 años de edad que han visto fortalecida su amistad a través de la fabricación de toritos.

Ambos decidieron juntar sus talentos e imaginación para construir un toro pirotécnico que llevará por nombre Poderoso Junior, el cual han fabricado con sus manos y para ello han recaudado fondos entre la población de Teyahualco.

La misión que tienen es terminarlo para quemarlo hoy domingo 27 de julio en honor a Santiago Apóstol, al cual “decidimos montarle una cabeza de payaso y luces led para llamar más la atención. Nos faltan detalles para que quede listo [comentaron en entrevista previa] el Poderoso Junior y ese día [hoy] ya estará para la quema”.

Juntos han creado seis toritos. Desde el pasado 20 de junio, cuando platicaron sobre cuál sería su próxima aventura, recordaron la festividad de Santiago Apóstol, y dedicaron las tardes a su creación.

“Es un proyecto que quisimos hacer nosotros por las tradiciones y le vamos a poner Poderoso Junior y mide casi dos metros de alto. Mi papá es el que me ha ayudado y me dice: ‘Si es tu gusto, adelante y yo te apoyo’. Hasta ahorita no me ha puesto dinero mi papá porque nos hemos salido a botear y de ahí ha salido”, mencionó Alberto.

Para Alexis Martínez, no importa que su obra sea quemada pues la finalidad es continuar con las tradiciones y por la diversión de la pirotecnia.

“Mis papás me apoyan, me dicen que me cuide y que lo hagamos bien. Estamos supervisados mientras lo armamos y estamos ya en la parte final de montar el cohete”, sostuvo Alexis.

Tanto Alberto como Alexis han salido a botear por los alrededores de Santiago Teyahualco, colocando el torito en una esquina y aprovechando los topes o el tráfico que se generar en el cruce de las vías del tren para pedir alguna cooperación a los automovilistas, para concluir su proyecto.

“Estamos muy agradecidos con la gente que nos ha cooperado. Nos gustan las tradiciones, no nos da miedo porque sí nos hemos metido. Para ese día nos vamos a meter y a quemarlo”, expresaron los amigos que pasaron a sexto grado de primaria.

Ambos comentaron estar acostumbrados a convivir con la pirotecnia, aunque propiamente sus padres no se dediquen a nada relacionado con ello.