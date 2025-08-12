Más Información

La de Justicia de la Ciudad de México busca hacerse de 10 vehículos 4x4 para ser usados como unidad móvil de investigación forense.

La adquisición de los 10 se hará a través de una , se informó a través de la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

La fecha para quienes deseen participar en la licitación para la “adquisición de 10 vehículos 4x4 como unidad móvil de investigación forense”, será los días 12, 13 y 14 de agosto.

La presentación de las propuestas será el 20 de agosto, mientras que el fallo del ganador de la licitación será el próximo 25 de agosto.

Esta licitación se da luego de que la Fiscalía de Justicia capitalina hiciera público el concurso para comprar dos scanner para búsqueda forense, el pasado fin de semana.

