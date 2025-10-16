Una filtración de monóxido de carbono en la cocina del hotel ST Regis ubicado sobre Paseo de la Reforma y la calle Misisipi, en la colonia Cuauhtémoc, dejó como saldo 12 personas intoxicadas, entre ellas empleados del establecimiento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el incidente fue reportado a través del Centro de Comando y Control (C2) Centro, lo que movilizó de inmediato a policías y a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con el responsable de seguridad del hotel, quien informó que la intoxicación habría sido provocada por una posible filtración de gas en la cocina ubicada en el tercer piso, donde laboraban varios cocineros.

Lee también: Mujer resulta gravemente herida tras incendio en domicilio de alcaldía Gustavo A Madero

Paramédicos del ERUM brindaron atención en el sitio a cinco hombres de 49, 48, 36 y dos de 41 años, así como a cuatro mujeres de 50, 49, 33 y 22 años de edad. Además, personal médico del propio hotel asistió a tres mujeres de 42, 39 y 23 años, y a un hombre de 40 años, todos diagnosticados con intoxicación por monóxido de carbono.

Debido a la gravedad de algunos casos, varias de las personas afectadas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Al sitio también acudieron elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes realizaron una inspección en las instalaciones para determinar las causas exactas de la fuga y garantizar que el área fuera segura antes de reanudar labores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr