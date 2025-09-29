Más Información

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

En el marco del , se extiende un día más la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025 que se lleva a cabo en el Monumento a la Revolución, por lo que estará disponible hasta hoy.

Así lo informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mexico en X.

"Este 29 de septiembre celebremos juntos el Día Nacional del Maíz con sabores únicos, actividades y toda la riqueza de nuestra agrobiodiversidad", señaló.

Lee también

Esta feria inició el viernes pasado y, aunque estaba prevista hasta este domingo, señaló extendió hasta hoy.

¿Cuál es el horario?

Este evento donde decenas de productores de maíz nativo ofrecen sus mejores platillos y sabores, concluirá a las 20:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses