En el marco del Día Nacional del Maíz, se extiende un día más la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025 que se lleva a cabo en el Monumento a la Revolución, por lo que estará disponible hasta hoy.

Así lo informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mexico en X.

"Este 29 de septiembre celebremos juntos el Día Nacional del Maíz con sabores únicos, actividades y toda la riqueza de nuestra agrobiodiversidad", señaló.

Esta feria inició el viernes pasado y, aunque estaba prevista hasta este domingo, señaló extendió hasta hoy.

¿Cuál es el horario?

Este evento donde decenas de productores de maíz nativo ofrecen sus mejores platillos y sabores, concluirá a las 20:00 horas.

