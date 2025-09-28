Más Información

Este domingo concluye la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad que se localiza en la explanada del Monumento a la Revolución.

Esta feria, según autoridades capitalinas, es resultado de una lucha histórica de pueblos, productores, campesinas, campesinos y organizaciones civiles, que lograron, en 2019, el reconocimiento oficial del 29 de septiembre como Día Nacional del Maíz, en defensa del grano más emblemático del país.

La programación de la feria contempla más de 20 elencos artísticos, entre ellos, música, teatro y danza, además de concursos de desgranado de maíz y de tortillas hecha a mano que se realizó este domingo.

En esta edición se presenta una exposición fotográfica de Greta Rico, así como los carteles finalistas del Concurso de Ilustración del Maíz y la Milpa, que recibió más de mil 500 propuestas de artistas y escuelas. También participan productores de maíz de Tlaxcala.

Concluye la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad en el Monumento a la Revolución. Foto: Especial
La feria expone, a través de un museo al aire libre, los procesos de cultivo de las distintas especies de maíz cultivado en la zona de conservación de la ciudad, desde el tratamiento de granos y plantas hasta la producción de alimentos y los procesos culturales que se derivan de su cultivo.

También presenta una muestra fotográfica, un túnel interactivo para la práctica de actividades y una representación de la zona chinampera con sembradíos de milpas, magueyes, hortalizas y flores como cempasúchil, dalias y geranios, entre otras.

El sitio cuenta con domo digital y áreas de expo-venta donde más de 220 productores ofrecen alimentos y bebidas derivados del maíz como tamales, tortillas, pan, cerveza de maíz, whisky, atoles, pinole, tlacoyos, dulces y una variedad de postres. Además, se ofrecen productos como chocolate, café, mermeladas y licores.

