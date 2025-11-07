Más Información

La, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en colaboración con el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), presentará el próximo sábado 8 y domingo 9 de noviembre a partir de las 11:00 y 12:00 horas respectivamente, la Muestra de Cine de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC 2025).

A través de un comunicado, informó que el evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, con acceso gratuito.

Explicó que la muestra busca dar visibilidad a las producciones cinematográficas de los pueblos originarios y afrodescendientes, y fortalecer el cine mexicano.

"Además de dar mayor visibilidad a las producciones que surgen desde los pueblos originarios, la exhibición fortalece el cine mexicano al acercar historias que reflejan su territorio, afectos y memoria, a través de la gran pantalla a diversos públicos", indicó.

Detalló que se proyectarán 8 cintas, incluyendo 4 largometrajes y 4 cortometrajes, realizadas con el acompañamiento del Estímulo a la Creación Audiovisual para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica (ECAMC) y estrenadas entre 2024 y 2025.

Para revisar la programación de la muestra, detalló que se puede visitar el portal: .

