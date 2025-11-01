El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, adelantó que se está haciendo una evaluación “muy seria” para determinar si el programa de licencia de conducir permanente, que se puso en marcha el año pasado, continuará después del 31 de diciembre o se finalizará en esa fecha.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario afirmó que a 15 días de que se cumpla un año de que se anunció la expedición de estas licencias, ha sido un programa “muy exitoso” y con muy buena aceptación entre la ciudadanía, por lo que, en conjunto con la Secretaría de Movilidad se evalúan variables como la recaudación y la atención operativa que representa su aplicación.

Sin embargo, enfatizó que la vigencia del programa para expedir licencias permanentes es hasta el último día de este año.

“Este programa está incluido en el Código Fiscal de este año, es decir, hoy en día la vigencia es el 31 de diciembre [de 2025] y estamos haciendo una evaluación, digamos muy rigurosa, respecto de cómo se ha comportado el programa ya con estos resultados, para lo cual, la vigencia actual es al 31 de diciembre, en tanto no tengamos el nuevo Código Fiscal, que sería ya en el Paquete Económico, y en ese sentido, estamos haciendo una evaluación”, indicó el funcionario.

De Botton Falcón explicó que desde que se echó a andar el programa, se ha logrado atender cuatro veces la demanda de meses normales antes de su aplicación, en 40% menos del tiempo, lo que tiene que ver con el mejoramiento de procesos y con la innovación de la propia licencia digital.

“Efectivamente, superamos ya el estimado de un millón de licencias, que de por sí ya era bastante ambicioso, que ya el 29 de octubre ya estaba rebasado en más de 20%”, resaltó.

Al comparecer ante el Congreso local con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el 30 de octubre, dijo que entre el 16 de noviembre de 2024 hasta el 29 de octubre de este año, la administración capitalina expidió un millón 249 mil 375 licencias de conducir permanentes, lo que ha significado un ingreso de 2 mil 12 millones de pesos para la Ciudad de México.

Este dato “significa que ya se superó el estimado de un millón de licencias que teníamos previstas al inicio del programa”, precisó ante los diputados.

De acuerdo con el secretario, 27% de este tipo de licencias se emitieron en formato digital, 58% en oficinas de la SAF y el restante 15% en módulos de las alcaldías, la Secretaría de Movilidad y el macromódulo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.