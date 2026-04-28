Un grupo de aproximadamente 60 jóvenes protagonizó este martes una jornada de protesta en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, donde permitieron el libre acceso a los usuarios durante casi dos horas, para manifestar su descontento por las fallas en el servicio y la ausencia de inversión en mantenimiento.

La movilización inició alrededor de las 15:30 horas en la zona de torniquetes.

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El oficial Mario González, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), confirmó que el contingente realizó diversas pintas en elevadores y en las vallas de madera de las obras de remodelación, en las que escribieron consignas contra la realización del Mundial 2026.

Tras el despliegue de los jóvenes, el servicio se normalizó, mientras cuadrillas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) procedieron al despintado y limpieza de las áreas intervenidas.

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