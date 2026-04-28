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Un grupo de aproximadamente 60 jóvenes protagonizó este martes una jornada de en la estación Universidad de la Línea 3 del , donde permitieron el libre acceso a los usuarios durante casi dos horas, para manifestar su descontento por las fallas en el servicio y la ausencia de inversión en mantenimiento.

La movilización inició alrededor de las 15:30 horas en la zona de torniquetes.

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El oficial Mario González, de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), confirmó que el contingente realizó diversas pintas en elevadores y en las vallas de madera de las obras de remodelación, en las que escribieron consignas contra la realización del .

Tras el despliegue de los jóvenes, el servicio se normalizó, mientras cuadrillas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) procedieron al despintado y limpieza de las áreas intervenidas.

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vr/cr

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