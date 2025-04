Con el cántico de “Amor Eterno” que su madre entonó a capela, Berenice Giles, la joven que perdió la vida en el accidente del Festival Axe Ceremonia, fue despedida por sus amigos y familiares en la Funeraria Gayosso de la colonia San Rafael.

Berenice fue recordada por su amigos como una mujer plena que contagia su felicidad y su amor por la vida, “a todos nos invadía con su alegría, era muy feliz haciendo fotos, era muy buena niña, amante de los animales, de las aventuras, de la música”.

“Aún no lo puedo creer, me enteré por las noticias, todos nos enteramos y quedamos en shock, es increíble todo lo que sucedió, no lo asimilo, no sabemos qué paso”, expuso Ruth, una de sus amigas que llegó a despedirla.

Se realizará una misa en la capilla uno de la agencia Gayosso, en honor a Berenice Giles. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Mientras se preparaba la misa, en las pantallas de la funeraria de proyectaron imágenes de cientos de mensaje que los amigos de “Bere” enviaron, “siempre te voy a recordar amiga, gracias por las enseñanzas, las aventuras y por darme la oportunidad de conocerte”, se leía en lo que el féretro bajo al primer piso para iniciar la misa.

Luego de las palabras del párroco, los papás y el hermano de Berenice “la entregaron a Dios”, ni uno pudo contener el llanto, “gracias por todo, te vamos a extrañar mucho” alcanzó a esbozar su papá para luego agradecer a los asistentes.

Los amigos de Berenice le prometieron justicia para que ella y Miguel Ángel sean recordados siempre. En la ceremonia de dio a conocer que este martes a las 10, su cuerpo partirá a Aguascalientes, lugar de dónde son originarios y dónde descansará.

