En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad de México entregó 45 medallas al mérito a personas, organizaciones e instituciones que se han distinguido por su trayectoria, servicio y acciones en materia de salud, deporte, turismo, juventud y defensa de los animales.

Destaca que por primera vez se entregó la medalla al Mérito de la Salud a ocho especialistas y colectivos que se han destacado por su gran labor.

Al hacer el posicionamiento como presidenta de la Comisión de Salud, la diputada de Morena Valeria Cruz dijo que el trabajo de las y los galardonados es importante porque trasciende y su ejemplo inspira.

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“A nombre de la Comisión de Salud, les expreso nuestro más profundo respeto, reconocimiento y gratitud; que esta medalla sea un impulso para seguir construyendo y transformando una Ciudad de México más justa, más humana y saludable”, indicó.

En la categoría de ‘Atención a la Salud’, el doctor Jesús Emmanuel Rosas Nava recibió la presea por su trayectoria de más de 20 años, que destaca por integrar atención clínica de alta especialidad, innovación quirúrgica, investigación científica y formación de nuevas generaciones de médicos.

En el área de ‘Promoción de la Salud’, el reconocimiento fue para el doctor Samuel Vargas Trujillo, por su trabajo en el ámbito de la hematología. Mientras que, en el rubro de ‘Salud Mental’, se entregó al colectivo ‘Poner la Salud en las Manos del Pueblo’, quienes por más de 40 años construyen redes de apoyo, espacios de contención emocional y modelos de intervención comunitaria, demostrando que la salud mental no puede entenderse sin comunidad.

En ‘Trabajo Social’, el reconocimiento fue para la maestra Verónica Martínez Velasco; en ‘Acciones Altruistas’, fue para la Asociación Civil Visibilizando Voces A.C.; y en por ‘Acciones Humanitarias', se resaltó la labor de Gabriela de la Torre Mercado, fundadora de la organización ‘México Sonríe’.

En la categoría de “Medicina Tradicional”, se entregó a la Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México; en la categoría de ‘Docencia’, a Olga Marina Robelo Zarza, quien ha contribuido de manera directa a la formación de profesionales en salud; finalmente, en la categoría de ‘Investigación’, se reconoció a la doctora Verónica Pérez de la Cruz, investigadora nacional nivel III.

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También se entregaron medallas al mérito deportivo, al mérito en defensa de los animales, al mérito turístico y al mérito juvenil.

Al respecto, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, destacó que estas medallas no sólo reconocen el compromiso ético, profesionalismo y esfuerzo de las y los galardonados, sino también su labor porque contribuye al bienestar y cumplimiento de los derechos de los habitantes de la Ciudad.

“Vamos a reconocer infancias, mujeres, hombres, juventudes, colectivas, organizaciones, instituciones que con su trabajo diario ponen en el centro el bienestar, la dignidad, y los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México”, subrayó.

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