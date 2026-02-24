El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reafirmó su compromiso con México y destacó que, desde esta demarcación, “tierra mundialista, reconocida por su historia y sus profundas raíces patrióticas, se ratifica el compromiso con la patria no sólo con discursos, sino con acciones concretas que transforman el entorno”.

Al encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera, señaló que servir a México también implica construir espacios públicos que perduren para siempre, impulsar obra y ofrecer resultados permanentes, con un gobierno que trabaja 24/7 y se mantiene firme en su responsabilidad.

Acompañado por integrantes de su gabinete, personal de estructura de la alcaldía, concejalas y concejales, vecinas y vecinos, así como por Francisco Rodríguez Flores, integrante del Comité Pro Día de la Bandera del Pueblo de los Reyes, destacó que seguirán trabajando para refrendar ese compromiso con nuestra nación.

Lee también: Tabe asegura que PAOT pidió documentos no necesarios para montar "Alicia en el País de las Maravillas"; se ha actuado con responsabilidad, dice

“Seguiremos refrendando nuestro trabajo todos los días, porque sabemos honrar a nuestra patria siendo buen gobierno, representando a la gente y estando aquí presentes 24/7, este 24/7 que le dice a la ciudadanía coyoacanense que nosotros siempre somos imparables”, expuso.

Tras realizar los honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional, el edil señaló que en esta fecha la comunidad se reunió con respeto y profundo orgullo para rendir homenaje al lábaro patrio.

“Símbolo que encarna nuestra historia, la dignidad y el espíritu de nuestra Nación; nuestra Bandera no es solamente emblema nacional, es la expresión viva de nuestra patria, es el reflejo de los valores que nos han permitido permanecer firmes como pueblo, la unidad que nos fortalece, la solidaridad que nos hermana y el amor profundo por México, que vive en cada uno de nosotros”, apuntó.

Lee también: Secretaría de Seguridad Ciudadana descarta operación del CJNG en CDMX; criminales usan la capital para esconderse, afirma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr