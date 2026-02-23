La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, encabezó una jornada dominical del programa Casa por Casa desde el pueblo de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, en donde informó que se desarrolla un proyecto integral de infiltración de agua de lluvia que incluye la construcción de tanques tormenta y un jardín pluvial.

Acompañada por integrantes de su gabinete, el alcalde y ante habitantes de la zona, señaló que uno de los ejes estratégicos de su administración es la protección del medio ambiente, por lo que se avanza en la construcción de colonias, pueblos y barrios originarios sustentables mediante programas como Cosecha de lluvia, y la puesta en funcionamiento de calentadores solares y huertos urbanos en viviendas.

Brugada destacó que 8 mil viviendas de la zona se vieron beneficiadas con uno, dos o con los tres elementos de este programa, y subrayó la buena coordinación que existe con la alcaldía Coyoacán para atender las necesidades de las y los vecinos.

Durante el recorrido, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez, detalló que se instalaron cinco mil 396 sistemas de captación de agua de lluvia, 4 mil 800 calentadores solares y 6 mil huertos urbanos.

En total se beneficiaron con estas acciones cinco colonias: Ajusco, Pueblo de San Lorenzo Huipulco, Pueblo de Santa Úrsula, Pedregal de Santa Úrsula y Viejo Ejido de Santa Úrsula.

Al respecto, el alcalde Giovani Gutiérrez sostuvo que continúan trabajando en el territorio más que en el escritorio para transformar el rostro de toda la demarcación mediante acciones como la constante dignificación del espacio público, escuelas y espacios deportivos como gimnasios deportivos, albercas y áreas verdes.