En una acción interinstitucional de combate al robo de autos en la Ciudad de México, se realizó un cateo en la alcaldía Xochimilco donde dos hombres fueron arrestados y se aseguraron autopartes y un arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) tomaron conocimiento de que en la colonia Pueblo San Gregorio Atlapulco se almacenaban autos, probablemente robados, y eran desmantelados.

Por lo anterior, se recabaron datos de prueba para que un agente del Ministerio Público solicitara una orden de cateo.

Detienen a dos hombres en Xochimilco durante cateo por robo de autos. Foto: Especial

Una vez que un juez de control otorgó el mandamiento judicial, se desplegó un operativo en un inmueble de la calle Belisario Domínguez.

En el cateo participaron efectivos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia capitalina, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina y la Guardia Nacional.

En el lugar se detuvo a dos hombres de 28 y 53 años de edad, y se aseguraron dos placas de circulación del Estado de México, dos espejos retrovisores, una pieza de metal con un número de serie y un arma de fuego con varios cartuchos útiles.

El lugar quedó sellado y bajo vigilancia policiaca.

Los dos detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

