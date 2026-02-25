Las 16 alcaldías de la CDMX deberán presentar en la primera quincena de marzo de 2026, los proyectos de mejoramiento urbano que plantean realizar con el presupuesto del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública (FIMAS), cuyo monto asciende a mil 850 millones de pesos para el año en curso.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la CDMX, tras una reunión que sostuvo este miércoles el titular de la dependencia, Juan Pablo de Botton, con representantes de las demarcaciones territoriales.

Durante dicha reunión se les presentó el mecanismo por el que se ejercerá el presupuesto FIMAS, así como los mil millones de pesos adicionales que contempla la administración capitalina, exclusivamente para el programa de repavimentación en vialidades secundarias que se echará a andar el año el curso.

En un comunicado, la SAF precisó que para 2026, las alcaldías cuentan con un presupuesto máximo de 57 mil 600 millones de pesos, distribuido “de manera proporcional y equitativa" entre todas las demarcaciones, lo que representa un incremento de 7.5% respecto al año anterior. Este presupuesto incluye recursos provenientes del incremento de 1% al Impuesto sobre Nóminas por mil 850 mdp, destinados a acciones de inversión en infraestructura pública como drenaje, red hidráulica, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público, entre otras.

Asimismo, el presupuesto asignado a cada alcaldía considera el nuevo Fondo de Repavimentación por mil millones de pesos, para destinarse exclusivamente a proyectos de repavimentación de vialidades secundarias.

Estos recursos se ejercerán conforme a las Reglas de Operación del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (FAFIA), que se publicaron este 25 de febrero en la Gaceta Oficial.

“Las alcaldías deberán presentar sus proyectos durante la primera quincena del mes de marzo, a fin de iniciar su ejecución a la brevedad. De esta forma, la Ciudad de México continúa impulsando proyectos de inversión permanente en beneficio de la ciudadanía, que generan bienestar y prosperidad compartida”, se lee en el comunicado.

