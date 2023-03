A siete días del arranque de la campaña electoral, la precandidata del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, aseguró que “yo sí voy a gobernar, no van a gobernar por mí” y aseveró que “no necesita que hagan campaña por ella”, pues ganará en territorio y haciendo propuestas.

Al participar en un foro organizado por EL UNIVERSAL, donde estuvieron presentes columnistas, editores y reporteras, la priista externó que no le espanta el apoyo de gobernadores a la precandidata de Morena, Delfina Gómez, pues apuesta a la militancia, al trabajo en tierra y a la clase media.

El Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, dio la bienvenida a esta casa editorial a Del Moral, precandidata de la coalición Va por el Estado de México, para el encuentro en el cual participaron los periodistas Paola Rojas, Salvador García Soto y Mario Maldonado, columnistas de El Gran Diario de México, a fin de conversar sobre la elección en la entidad con 18 millones de habitantes y donde podrán votar 12.7 millones de mexiquenses.

Aseveró que “si o si, en 2023, el Estado de México va a conocer la alternancia política. Nosotros firmamos un convenio de coalición, pero además firmamos un convenio de participación. Habla de los primeros gobiernos de coalición, entonces el gobierno de coalición entre el PAN-PRI-PRD ya es alternancia política.

“Sabemos que los mexiquenses quieren un cambio, pero no un cambio de color, sino un cambio que les permita tener una mejor vida”, puntualizó.

Del Moral habló de la importancia de garantizar una elección en paz y tranquilidad, donde no haya quema de urnas ni casillas zapato el próximo 4 de junio, y reconoció la presencia del crimen organizado en la entidad.

Al responder sobre su posición en las encuestas, la expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli reconoció que hay una diferencia, donde ella tiene una tendencia al alza y calificó que son la fotografía del día, y le sirven para tomar decisiones; “la encuesta a la que le creo es a la del día de la elección”, dijo.

Señaló el descontento de las clases medias, razón por la que será justo en los municipios del Valle de México donde focalizará su campaña y entre la población rural donde Morena tiene 51% de las preferencias por 48% del PRI, mientras que en las zonas de clase media “nosotros sacamos 80% y ellos 18%”.

Al hablar del reciente registro de Delfina Gómez, a la que acompañaron gobernadores de todo el país y que cuenta con el apoyo del gobierno federal, sostuvo que eso “no me espanta, me ocupa, no me preocupa”, e indicó que está plenamente consciente de lo que va a enfrentar.

“Estoy plenamente convencida de que esta no va a ser una elección de grandes coaliciones de Juntos Hacemos Historia ni Va por el Estado de México, ni del PRI contra Morena, va a ser Alejandra contra Delfina”, y enfatizó que su campaña no será de ataque.

Paola Rojas y Salvador García Soto le preguntaron sobre el papel que juega el gobernador Alfredo del Mazo en la campaña y si la apoya, pues ha estado ausente en los eventos, a lo cual la priista respondió que no necesita de un tlatoani.

“Alfredo del Mazo es mi amigo, sé absolutamente que no estoy sola, pero vamos a ganar por la buena, si no, no estaba destinada a ser gobernadora.

“Yo no necesito que alguien haga campaña por mí. Lo digo sin soberbia, no es que no necesite el apoyo de mucha gente, pero no necesito de todos los gobernadores o que el gobernador Del Mazo vaya a un evento conmigo o esté pegado y haga campaña conmigo. No lo hemos hecho. Pero vamos a ganar en territorio, vamos a ganar haciendo propuestas”, enfatizó.

“Yo no soy Delfina, no necesito que me abracen ni que me hagan la campaña”, reiteró.

“Yo no voy a confrontarme con Delfina, cuando yo levanto la voz para que ella hable, contestan los hombres de su campaña, desgraciadamente. Yo espero que la dejen hacer su campaña. Espero que no estemos frente a una Juanita, es lo que a mí me preocupa. Esta parte de que tengamos que lidiar con quién maneja a la candidata, no a la candidata, si ella no se asume como tal, difícilmente se asumirá como gobernadora”.

En el tema de atención a la violencia feminicida y de la incidencia delictiva, consideró que lo que tiene que pasar es que se debe involucrar a una red de cuidadoras, “pues las mujeres son las que debemos generar una red de cuidados que le ayuden a las cuidadoras, para que el tejido social no se siga desbaratando, va a ser muy complicado”.

En materia de seguridad, la precandidata aseveró que “en cualquier estado, no sólo el Estado de México, es imposible que le entre solito al tema del narcotráfico”, por lo que apostará a la coordinación.

Del Moral afirmó que en caso de ganar la gubernatura, no se peleará con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y sobre la diferencia de que llegue una mujer gobernadora al Edomex, respondió: “Yo sí voy a gobernar, no van a gobernar por mí”.

Resaltó su papel como profesionista y madre: “Soy abogada, maestra en Administración Pública, mamá de dos hijos, esposa. Es un reto enorme ser mujer, equilibrar tu casa, equilibrar a tu pareja, no descuidar, nos piden imposibles, me siento caminando en una cuerda floja, haciendo malabares, tratando de que las cosas caminen bien como mujer en mi casa. Siempre lo dije, esto es mi profesión, pero no es mi vida”.

A un foro similar se invitó a la precandidata de Morena-PT-PVEM, Delfina Gómez.