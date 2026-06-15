Abasolo, Gto.– El olor a combustible en el aire atrajo la atención de policías estatales hasta un terreno en donde encontraron contenedores que derramaban hidrocarburo y una pipa abandonada, en la comunidad San José de los González, en el municipio de Abasolo, Guanajuato.

En ese inmueble aseguraron 110 mil litros del producto y un tractocamión cisterna.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado describió que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública realizaban patrullajes preventivos cuando se percataron de que el camión estaba aparentemente abandonado y en el predio había contenedores dispersos, de los que emanaba un fuerte olor característico a combustible.

Lee también Hallan sin vida a joven desaparecido en Oaxaca; investigan causas de la muerte de Yahir A. M

Algunos recipientes presentaban fugas de gasolina y por ello representaban un riesgo para los habitantes de la comunidad y para las personas que transitaban por la zona.

Los oficiales procedieron a asegurar el tractocamión modelo 2019 con una cisterna con contenido, así como diez contenedores abastecidos con 10 mil litros cada uno.

[Publicidad]

El vehículo y los envases con hidrocarburo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para que con base en sus investigaciones se pueda o no determinar la posible relación de los objetos asegurados con actividades ilícitas.

En la actual administración estatal, de septiembre de 2026 a la fecha, en la entidad se han asegurado 6 millones 785 mil 236 litros de hidrocarburos y derivados, con un valor estimado superior a 162 millones de pesos, además de localizar e inhabilitar 62 tomas clandestinas en distintos municipios del estado.

dmrr