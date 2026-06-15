Morelia, Michoacán.- Para la conservación, rehabilitación y modernización de carreteras de Michoacán, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) invierte en este 2026 cinco mil 608 millones de pesos.

Este gasto en obras de infraestructura regional, como se hace con recursos propios y sin recurrir a la deuda, se ejecutan proyectos de conectividad en distintas regiones de la entidad.

De acuerdo con información presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante la actual administración se han desarrollado 174 obras regionales, entre las que destacan acciones para modernizar la red carretera de Michoacán y mejorar la movilidad entre municipios.

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“Hemos alcanzado más de dos mil 100 kilómetros rehabilitados de la red carretera estatal, con lo que se ha fortalecido la conectividad en todas las regiones, englobando a dos o más municipios y comunidades con autogobierno”, afirmó.

Ramírez Bedolla especificó que más de 680 kilómetros de carreteras reciben mantenimiento, mediante 17 tramos multianuales, además de que se ejecutan 140 obras financiadas con recursos de los fondos FAIESPUM y FISE.

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Y explicó que para este año se contempla la rehabilitación de carreteras en municipios como Los Reyes, Tzitzio, Cotija y Coeneo, así como la continuación de proyectos estratégicos de movilidad en Uruapan, entre ellos el Libramiento Oriente y el Paseo de la Revolución.

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