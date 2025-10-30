Ecatepec, Méx.— Aunque Ecatepec es el municipio donde más huachicoleo de agua se registra en el Estado de México y se clausuraron varios pozos el fin de semana durante la Operación Caudal, la alcaldesa Azucena Cisneros afirmó que ahí no se enfrenta desabasto ni crisis, y tampoco huachicoleo de agua potable, pues desde el primer día de su gobierno trabajan para recuperar el líquido por la red.

En conferencia, la edil dio a conocer que los hospitales públicos que se encuentran en el territorio local, como el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), Las Américas y José María Rodríguez, entre otros, cuentan con suministro para brindar sus servicios.

Dijo que el gobierno local trabaja para recuperar las redes hidráulicas del municipio y desactivar el huachicoleo que existía, por lo que no habrá tolerancia contra los responsables del robo del líquido. Detalló que más de 300 mil habitantes de diversas colonias recuperaron el servicio por la red, del que carecieron durante más de 17 años.