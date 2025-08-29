El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aclaró que Emmanuel Vargas Bernal, quien fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina por presuntamente atropellar a dos personas, es exdiputado de ese partido.

Vargas Bernal fue diputado guinda en la Primera Legislatura del 2018 al 2021, según consta en documentos del Congreso capitalino.

Mediante un comunicado, el grupo legislativo indicó que dicha persona “no es diputado de esta bancada en la actual Tercera Legislatura, como ha trascendido en los medios de comunicación”.

“Con relación a detención del ciudadano Emmanuel Vargas Bernal, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), por presuntamente haber atropellado a dos adolescentes que viajaban en motocicleta por calles de la alcaldía Azcapotzalco la noche del 27 de agosto, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aclara lo siguiente:

“Estamos seguros de que las autoridades correspondientes llevarán a cabo las investigaciones pertinentes", y agregó: “En caso de que resulte responsable de tales hechos, tendría que procederse conforme a derecho".

“Estamos seguros de que las autoridades correspondientes brindarán todo el apoyo a quienes hubieran resultado víctimas y a sus familiares”, indicó la bancada de Morena en el comunicado.

De acuerdo con información de la SSC, en la alcaldía Azcapotzalco policías detuvieron al conductor de un automóvil, posible responsable de un percance vial, en el que dos menores de edad resultaron heridos.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente informaron a los oficiales de un percance vial en el Eje 3 Norte y la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, por lo que se aproximaron al lugar”, detalló.

Indicó, a través de una tarjeta informativa que, al arribar, observaron a un hombre y a una mujer sobre la cinta asfáltica y metros adelante se encontraba una camioneta color blanco; ante lo sucedido, los uniformados rápidamente solicitaron los servicios de emergencia.

“En tanto, se entrevistaron con el joven, quien les refirió que, momentos antes, al circular a bordo de su motocicleta color azul sobre la avenida Cuitláhuac, el conductor de la camioneta los impactó, lo que ocasionó que salieran proyectados hacia la cinta asfáltica”, expuso.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil (PC) que arribaron al sitio, diagnosticaron a los dos jóvenes de 16 años con fractura expuesta de fémur y fractura expuesta en extremidad pélvica derecha, respectivamente, por lo que los trasladaron a un hospital para su atención médica.

En tanto, los policías detuvieron al conductor de la camioneta, un hombre de 35 años, le informaron sus derechos constitucionales y junto con los vehículos asegurados, lo pusieron a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

