El director del Metro, Adrián Rubalcava, confirmó que se alcanzaron acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) para que el servicio en las 12 líneas esté garantizado.

A través de sus redes sociales, detalló que por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó en una reunión de trabajo con la dirigencia del Sindicato y con los secretario de Movilidad y Finanzas.

“Se concretaron acuerdos sustanciales que permitirán fortalecer la sinergia laboral entre la administración y trabajadores, la cual se mantiene desde mi llegada a la dirección general. Reconozco la disposición al diálogo de la representación sindical para llevar a buen puerto las negociaciones, que redundarán en la mejora continua de la movilidad de millones de personas”, expuso.

Lee también Sindicato del Metro anuncia medidas que llevará a cabo el próximo 3 de marzo; continúan las mesas de diálogo: Rubalcava

Asimismo, expuso que el servicio en las 12 Líneas del Metro está garantizado. “Administración y trabajadores tenemos la certeza de que día a día continuaremos mejorando la operación en toda la red”, sostuvo.

Ayer el SNTSTC precisó que se llegaron a importantes acuerdos de índole técnico-operativo con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, quedando pendientes los temas de orden laboral, mismos que estarán tratando el próximo miércoles 4 de marzo con la Jefa de Gobierno y con el Director del Metro.

“Motivo por el cual, a partir de este momento reanudaremos las actividades que tenemos encomendadas en las diferentes áreas de trabajo, incluyendo laborar las horas de trabajo extraordinario, además queda sin efecto el acto de protesta con brazos caídos, programado para el próximo martes 3 de marzo, recomendándoles se mantengan atentos a la información que estaremos publicando sobre los acuerdos a que lleguemos con los titulares del Gobierno de la Ciudad de México y de nuestro Centro de Trabajo”, indicó el Sindicato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL