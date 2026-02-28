La dirección del Metro y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) llegaron a un acuerdo que llevó a suspender el anuncio de “brazos caídos” que tenía programado trabajadores el próximo 3 de marzo, además de que retomarán el trabajar horas extras que suspendieron ayer viernes.

El sindicato informó que este 28 de febrero llegó a acuerdo en la reunión que sostuvieron con autoridades del gobierno y solo quedaron “pendientes los temas de orden laboral, mismos que estaremos tratando el próximo miércoles 04 de marzo con la Jefa de Gobierno y con el Director General de nuestro centro de trabajo”.

“A partir de este momento reanudaremos las actividades que tenemos encomendadas en las diferentes áreas de trabajo, incluyendo laborar las horas de trabajo extraordinario, además queda sin efecto el acto de protesta con brazos caídos, programado para el próximo martes 03 de marzo”, expuso el sindicato.

dft/cr