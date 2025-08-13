Tras la protesta de usuarios de scooters y bicicleteas eléctricas a las afueras del Congreso local, diputados de Morena recibieron a una comitiva encabezada por Rubén Arenzana, mejor conocido en redes sociales como RuAbogado.

En el encuentro, los manifestantes expresaron sus dudas e inquietudes sobre la regulación a este tipo de vehículos personales.

Al respecto, la diputada Xóchitl Bravo les planteó la posibilidad de llevar a cabo mesas de trabajo en las que también participen servidores públicos de las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Administración y Finanzas (SAF), entre otras instancias, con el fin de escuchar los planteamientos de los usuarios de este tipo de vehículos.

Rubén Arenzana expresó su preocupación por el impacto negativo que supuestamente causaría la aprobación del dictamen. Foto: Valente Rosas

“Las y los diputados de Morena siempre estaremos comprometidos con el pueblo. Por eso quiero proponerles que llevemos a cabo mesas de trabajo para escuchar todas las voces. Además, los invitamos a participar en los foros sobre movilidad que se efectúan en las alcaldías de nuestra ciudad”, puntualizó.

Como resultado de este primer acercamiento, mañana jueves 14 de agosto se realizará una mesa de trabajo en el edificio del Zócalo con la representación de los también llamados bikers y 15 días después otro encuentro.

Rubén Arenzana expresó su preocupación por el impacto negativo que supuestamente causaría la aprobación del dictamen, entre ellas por el uso restringido de las ciclovías, la velocidad máxima para conducir estos vehículos, y la expedición de licencias.

