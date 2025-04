Diputados locales de Morena utilizaron su conferencia de prensa semanal para acusar a la alcaldía Miguel Hidalgo de lo sucedió en el Parque Bicentenario durante el Axe Ceremonia.

Víctor Romo enumeró las presuntas irregularidades y omisiones cometidos por las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues van desde el registro del espectáculo público y el programa de protección civil.

“Queremos recalcar la omisión flagrante de la alcaldía Miguel Hidalgo y de Mauricio Table y todos sus funcionarios, ya que una funcionaria que se encuentra inhabilitada desde hace un año firmó uno de los ingresos del evento. La ley para los espectáculos públicos es responsabilidad de las alcaldías, por tal motivo en este trágico suceso puede haber un ejercicio ilegal del servicio público, omisión impropia y responsabilidad solidaria”, apuntó.

Señaló que en el Parque Bicentenario no hubo patrullas ni ambulancias de la alcaldía. “Las ambulancias eran privadas”, destacó.

La legisladora Cecilia Vadillo lamentó la tardía reacción de Mauricio Tabe, quien se encontraba en una fiesta con motivo de la boda del panista Santiago Taboada, y la cínica postura de los organizadores del festival, que decidieron continuar con el concierto.

“Se decidió continuar con el festival hasta pasada la medianoche. a pesar de la tragedia. Aquí hay una omisión inaceptable de la alcaldía que no clausuró el festival, lo cual muestra una absoluta indolencia. Mauricio Tabe decidió quedarse en la fiesta de Santiago Taboada, mientras el festival proseguía. Esto no es nuevo para él ya que lo mismo ocurrió tras la explosión en la colonia Pensil, donde el alcalde se apersonó 10 horas después”, rememoró Vadillo.

Al hacer uso de la voz, la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa externó su solidaridad y la del todo el grupo parlamentario con los familiares de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, las dos personas fallecidas en el festival Axe Ceremonia, y exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a investigar minuciosamente lo ocurrido, así como hacer un deslinde de responsabilidades.

“Lamentamos profundamente y nos duele el alma por la muerte de dos jóvenes. Acompañaremos a sus familiares en lo que sea necesario. Nos duele que el alcalde está de fiesta mientras en el Parque Bicentenario se vivían momentos trágicos y dramáticos. La alcaldía Miguel Hidalgo fue omisa en sus obligaciones de protección civil, pues debe estar presente antes y durante el evento. Las autoridades de la alcaldía no estuvieron, no revisaron y no suspendieron el acto. Ninguna autoridad asistió para verificar lo que estaba ocurriendo de las seis de la tarde, cuando ocurre el incidente, hasta las 12 de la noche”, dijo.

Y añadió: “Reconocemos al Gobierno de la Ciudad de México por responder y estar presente en esta y otras ocasiones. La alcaldía incumplió la ley. Exhortaremos a la Fiscalía a que investigue hasta las últimas consecuencias y señale la responsabilidad de quienes propiciaron esta tragedia. Llamaremos a comparecer a Mauricio Tabe ante el Congreso para que dé explicaciones a los vecinos de Miguel Hidalgo y de toda la Ciudad”.

cifl/rmlgv