Diputados locales de Morena y aliados no consideraron como de urgente y obvia resolución un Punto de Acuerdo que solicitaba a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, emitir la convocatoria para la designación de los integrantes del Comité de Selección del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), cargo que no tiene titular desde marzo de 2023, pero hay encargado de despacho.

Este exhorto fue presentado por la diputada panista Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación, y fue turnado a comisiones para su análisis y valoración.

En este Punto de Acuerdo se pide a la mandataria capitalina agilizar este proceso de designación, pues actualmente el IPDP no tiene un titular, y el Comité de Selección actualmente no cuenta con ningún integrante.

“A más de siete años de promulgada la Constitución de la Ciudad de México, donde se establece todo este proceso, nos encontramos completamente igual que aquel 5 de febrero de 2017 en materia de Planeación: no hay titular del Instituto, no hay Comité de Selección, no hay Programa General de Ordenamiento Territorial y no hay un Plan General de Desarrollo”, lamentó la legisladora.

Sostuvo que este estancamiento en materia de Planeación se debe a la falta de voluntad política y a las intenciones por reducir la participación ciudadana en estos procesos de la administración pasada, lo que llevó a la Ciudad de México a una ‘deadline’ impostergable.

“Hemos llegado al límite de las prórrogas, de los aplazamientos y de las desatenciones, es urgente avanzar en nuestro Sistema de Planeación”, enfatizó.

Ante el rechazo de Morena y sus aliados a aprobar este punto de acuerdo, Garza acusó que su postura muestra la intención de dilatar en proceso en el que ya se está en falta constitucional y evidencia la negativa de avanzar en el proceso del Sistema de Planeación de la Ciudad de México.

“El rechazo de Morena y sus aliados a que haya avances en este tema es una muestra de que privilegiarán el tema político por encima de las urgencias de la ciudadanía”, criticó.

