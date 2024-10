La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, explicó que una de las principales causas por las que se inundó el barrio de San Francisco Caltongo fue porque las viviendas de la zona no cuentan con drenaje, al tratarse de asentamientos irregulares.

“La zona de Caltongo no tiene drenaje porque no tiene uso de suelo. Son consideradas como irregulares pero ya son comunidades muy consolidadas de hace 30 o 40 años que no podemos desalojar (...) No podemos desalojarlos ni mucho menos, ya tienen muchos años viviendo aquí y más bien hay que encontrar algunas estrategias o métodos para poder prevenir este tipo de situaciones”, explicó la edil.

Por otro lado varios vecinos afirmaron que durante las horas de lluvia del pasado domingo no se abrieron correctamente las compuertas del canal aledaño, mismas que permiten la nivelación y flujo del agua y suelen ser abiertas durante las lluvias.

“Estas compuertas deben trabajar y que deben de abrir para conectar a cuemanco y a nativitas, y que tengan salida el agua y estaban cerradas.

Todos los vecinos nos fuimos a dar cuenta de que estaban cerradas (...) cuando nos dimos cuenta el agua del canal empezó a salirse, y toda el agua se nos metió para acá”, dijo Alicia Morales, una de las afectadas.

La alcaldesa Circe Camacho corroboró esta versión pues dijo que “lamentablemente las personas que son responsables (de abrir las compuertas) no lo hicieron en tiempo”.

La edil dijo que por ello personal de la alcaldía Xochimilco tuvo que ingresar para romper algunos de los candados que cerraban las compuertas, “para que pudiéramos hacer estos cambios de desnivel”.

Explicó que esto, combinado con las fuertes lluvias, fueron los principales detonantes que llevaron a más de 300 casas en la zona a ser inundadas durante la noche del pasado domingo, cifra que informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada durante su recorrido por el área afectada.

