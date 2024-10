El Gobierno capitalino rentará las viviendas de redensificación, mediante un mecanismo de arriendo asequible que no rebase el 30% del ingreso mensual familiar, y en el que se dará prioridad a madres solteras y familias con integrantes adultos mayores y/o con personas integrantes que tengan alguna discapacidad.

Así lo establecen los lineamientos del “Programa Piloto de Vivienda Redensificada en Renta de la Ciudad de México”, cuyo objetivo es alquilar a bajo costo departamentos producto de la redensificación a familias que habitan y trabajan en la Ciudad, que no cuentan con una vivienda propia, y puedan acceder a un espacio en una zona cercana a su centro laboral, con lo cual disminuye sus tiempos de traslado, gastos de transporte, y de arriendo.

Oferta de vivienda en renta

El programa será coordinado por la Secretaría de Vivienda, con la participación del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI), Servicios Metropolitanos (Servimet), y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), además de cualquier otra dependencia, órganos descentralizados y demás entes de Gobierno que en su caso se requiera.

“La oferta de vivienda en renta se conformará de aquellas viviendas de redensificación de inmuebles reconstruidos en el marco del Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México con dimensiones de hasta 90 m2 que estén disponibles. Servimet será el encargado de publicar la oferta de vivienda en renta en su página oficial” ”, señalan los lineamientos.

En el documento se indica que las personas interesadas en participar en el programa deberán registrarse en línea a través de la plataforma que al efecto habilite la ADIP, y para ello, deberán cumplir con los requisitos y términos que se den a conocer en la convocatoria respectiva.

Para acceder al programa, entre los criterios se establecen: ser jefa o jefe de familia que trabaje en un perímetro que no exceda de 10 kilómetros a la redonda de la ubicación de la vivienda disponible para renta; contar con una antigüedad mínima de 6 meses en su lugar de trabajo y un ingreso familiar comprobable no mayor a tres salarios mínimos diarios, además de ser habitante la capital y no tener vivienda en propiedad en la ciudad.

¿Quiénes podrán entrar al programa?

Los lineamientos enfatizan que podrán ingresar al programa todas las personas que cumplan con los criterios de acceso y reúnan los requisitos que se establezcan en la convocatoria, y que serán sujetas de atención prioritaria: madres solteras con dependientes económicos; familias con integrantes adultos mayores y familias con integrantes que tengan alguna discapacidad.

Destaca que la Secretaría de Vivienda tendrá un plazo máximo de 60 días hábiles, para emitir las reglas de operación del programa, en las que se detallarán los términos y condiciones en los que se darán en arrendamiento las viviendas de redensificación; así como la Convocatoria correspondiente.

A su vez, la Agencia Digital contará también con un plazo máximo de 60 días para diseñar y habilitar la plataforma para el registro de solicitantes y gestión del programa piloto.

