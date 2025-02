Tras varias horas de protesta por parte de veterinarios y zootecnistas en la Cámara de Diputados, el legislador federal Emilio Manzanilla Téllez del Partido del Trabajo (PT) escuchó a los trabajadores y los invitó a realizar una comisión para brindar asesoramiento en materia animal.

“Necesitamos mucha información, necesitamos que ustedes formen una comisión y se acerquen con nosotros. Porque a veces nosotros aprobamos leyes, pero con la información que tenemos. Si tuviéramos un médico aquí que estuviera en la comisión con el tema de los animales sería diferente”, dijo a este medio.

Además, aprovechó para acusar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de legislar de manera incorrecta.

Diputado sugirió a veterinarios formar parte en el Senado y San Lázaro

“Los animalistas no traen la otra parte de la información, como los compañeros del Verde Ecologista que también, nada más por llamar la atención de la gente han metido leyes que lejos de ayudar a los animales nos han afectado, y en su escudo de su partido traen un ave, traen el agua, traen plantas, árboles, es la vida y por otro lado promovían una pena que era pena de muerte, una contradicción”, acusó el legislador.

Por otro lado, el diputado petista instó al gremio médico veterinario a ocupar lugares en el Senado de la República así como en San Lázaro, para legislar a favor de los animales y que haya participación activa. Además, afirmó que va a colaborar y hacer mesas de diálogo para una mayor cooperación.

“El hecho de que seas veterinario y que no estés metido en derechos y en política, eso no te limita a que puedas ocupar un espacio aquí en la Cámara. Yo colaboro con ustedes, formen una comisión, vamos a hacer mesas de plática para que ustedes nos pongan en la mesa la problemática que tienen con los animalistas, que manejan la información de una forma y ustedes traen otro complemento”, explicó.

Durante una movilización en la Cámara Baja, veterinarios expusieron sus exigencias al diputado entre las que destacan ser incluidos en las leyes de protección y bienestar animal a nivel federal.

Diputado se compromete a apoyar al gremio

“Es necesario para que siga habiendo médicos veterinarios que cuidan la salud pública, la salud de los animales, la inocuidad de los alimentos, la producción de proteína de origen animal y para que tengan una educación de calidad. Que no tengamos miedo de ejercer nuestra profesión, que la veterinaria no tenga miedo de ser atacada, que no tenga miedo de ser agredida”, expresó la doctora Aida Álvarez Salas.

Al respecto, el diputado federal compartió que viene de una familia de médicos veterinarios: su abuelo y padre, mientras que su hija mayor es egresada de la carrera en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

“Cada quien tiene que estudiar lo que es su vocación. Eso es un problema en México, que mucha gente se mete a estudiar carreras que no es su vocación, y hay gente que termina haciendo las cosas de mala gana, o no ejerciendo, o terminando mal. Eso es un problema también en México, que la gente no estudia realmente lo que le gusta. Lo ven como negocio”, lamentó Manzanilla Téllez.

Señaló que va a apoyar al gremio y los felicitó por alzar la voz y pedir justicia por el veterinario asesinado, Héctor Hernández Cañas. Expresó que ojalá y “tuviéramos muchos diputados y diputadas con la carrera de médico veterinario, para que ellos también desde el Congreso estuvieran dándonos cátedra, instruyéndonos y enseñándonos”.

“No crean que como diputados sabemos todo. No nos alcanzaría la vida para prepararnos en todo. Defendemos a colegas de ustedes que me conocen, defendemos los derechos humanos, el bosque, etc.”, dijo y agregó que en México es necesario una reforma educativa para concientizar sobre distintos temas.

