El gremio veterinario convocó a una marcha y paro nacional para este martes 18 de febrero. Desde la Cámara de Diputados, profesionales de la salud exigen justicia por el asesinato de Héctor Hernández Cañas el pasado 9 de febrero en Tultepec, Estado de México.

Al decir que “tus negligencias como propietario NO son mi responsabilidad como veterinario”, cientos de zootecnistas y personal de clínicas buscan ser recibidos por diputados y diputadas para entregarles un pliego petitorio para detener la violencia a dicho gremio, ser tomados en cuenta en leyes de bienestar animal y obtener justicia para su colega, víctima de agresión con una arma blanca por parte de propietarios de una perrita.

Vestidos de negro y con sus batas blancas, personal médico protestó en contra de agresiones, extorsión, hostigamiento y linchamiento en redes sociales por parte de dueños y tutores de animales que asisten a las clínicas en condiciones inhumanas y culpan a los veterinarios de sus muertes.

Veterinarios exigen justicia por el asesinato de Héctor Hernández Cañas el pasado 9 de febrero en Tultepec, Estado de México. Foto: Sharon Mercado/EL UNIVERSAL

“Ser veterinario no debería costarnos la vida”

Así, colegios de profesionistas, zootecnistas, asociaciones, biólogos, la Fundación para la Conservación y Bienestar Animal, Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A.C., transportistas de mascotas, entrenadores, paseadores y criadores de todas las razas entonaron: “¡Ni un veterinario más! ¡Ni un veterinario más ¡Ya basta de violencia!” y “ser veterinario no debería costarnos la vida”.

“Estamos sufriendo los médicos veterinarios, por parte de propietarios y por parte también del hostigamiento al odio de organizaciones sociales, mal llamadas animalistas, porque animalistas somos los que amamos todos los animales, pero que están causando que el médico veterinario sufra de acoso, que sufra de extorsión, que sufra de daño en sus bienes, en sus establecimientos y sobre todo las agresiones físicas que se han llevado a cabo y la última, la muerte de nuestro compañero Héctor Hernández”, dijo Aida Álvarez Salas, médica veterinaria.

Veterinarios denuncian ataques en redes sociales

Representando al Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, la Asociación Nacional de Egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y la Unión de Profesionistas Pro-Bienestar Animal, la experta indicó que buscan una reunión con la mesa directiva para ser dirigidos a la comisión correspondiente.

“Viene una ley general de bienestar animal y queremos que sea incluido algo que nos proteja como los profesionales en la salud de los animales, en la producción de proteína de origen animal que es con la que se alimenta la humanidad. No se vale este tipo de ataques que se están sufriendo, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en todos los estados, por eso estamos aquí, porque es una cuestión federal que nos afecta a todos los médicos de la República Mexicana”, explicó.

Durante la movilización en San Lázaro, denunciaron acosos en redes sociales, que desde el anonimato, crean una avalancha de amenazas. Afirmaron que el “médico veterinario no es su enemigo, es su amigo, es el médico que todos los días se levanta en las mañanas a cuidar perros”.

Indicaron que en la salud pública el médico veterinario también juega un papel importante porque se encuentran en la producción de carne, en la producción de salud humana y en la salud veterinaria. Afirmaron que continuarán la manifestación hasta ser recibidos por legisladores.

Médicos afirman tener miedo ante caso de Héctor Hernández

“El paro nacional es para que la sociedad entienda que es importante para nosotros que no queremos un asesinato más, tenemos miedo. No queremos ser el siguiente médico veterinario. Si ustedes supieran la cantidad de amenazas que recibimos, la verdad es que es increíble. En la Ciudad de México, en Los Rastros, en los centros de control canino. No se diga en los lugares donde hay delincuencia organizada, que también es un tema importante”, expresó la doctora.

Por su parte, el médico Víctor Manuel Contreras afirmó que tienen miedo de ejercer su profesión en clínicas de pequeñas especies, en el campo, en laboratorios, en donde se hace investigación con animales. Lo que también sucede en granjas, en donde se produce la proteína de origen animal.

“Los ataques en redes sociales desprestigian al médico, acaban con años de trabajo de una persona que es honesta y que trabaja con toda la dignidad. Los propietarios son los que cometen la negligencia con sus mascotas, con sus animales de compañía, que no nos cuidan bien y los llevan ya cuando están en últimas. Entonces es cuando le echan la culpa al médico veterinario”, lamentó.

Describieron que en este linchamiento mediático, los agresores invitan a amigos y a la gente a atacar el establecimiento, lo que destruye también la salud emocional del médico. Lo que a su vez ocasiona muchos suicidios de médicos veterinarios; además de ataques físico, agresiones, balancean los establecimientos y ataques con arma blanca.

Buscan que se incluya una iniciativa que los proteja

“Solicitamos participar como profesionales de la salud con la base científica, médica y zootécnica, para estar asesorando a los diputados. El punto es que se incluya alguna legislación, ya sea una iniciativa que se empiece a hacer o dentro de la ley general de bienestar animal, la importancia del médico veterinario, que se nos respete y que haya protección”, señaló Álvarez Salas.

Mientras que Ernesto Ávila, presidente de la Clínica Veterinaria del Bosque en el Estado de México exigió un alto a diputados que colaboran con animalistas que no tienen una formación científica, por lo que pidió buenas prácticas veterinarias

“Animalistas vienen y están elaborando, junto con algunos partidos políticos, las leyes de bienestar animal que no tienen fundamentos. Somos los médicos veterinarios, las universidades, los que sabemos de bienestar animal. Ellas son protectoras de animales, qué bonita labor, pero que no se metan con nosotros. Cada vez que hay un ataque de redes sociales, atrás hay animalistas que quieren el linchamiento de los médicos veterinarios”, explicó.

Mientras esperan ser atendidos por la Cámara Baja, decenas de veterinarios exponen las situaciones de violencia de los que han sido víctimas en sus trayectorias profesionales. También alzan la voz estudiantes de distintas facultades de la Ciudad de México.

🔴Avanza manifestación de estudiantes y médicos veterinarios sobre Paseo de la Reforma rumbo al Senado de la República en la alcaldía Cuauhtémoc, exigen justicia por el médico zootecnista; buscan se garantice el ejercicio seguro de la medicina veterinaria en el país.



