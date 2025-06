La diputada local del PAN, Olivia Garza presentó una iniciativa para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) sea un organismo más autónomo y su Junta de Gobierno, uno de los órganos que lo componen, desaparezca.

La legisladora detalló que esta junta está presidida por la Jefa de Gobierno e integrada por miembros del gabinete del Gobierno de la Ciudad, lo que compromete la independencia de este organismo público.

“El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva no debe actuar como un apéndice del Gobierno de la Ciudad de México, pero muy en particular, de la recién creada Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, entonces lo que buscamos es que no esté a expensas de las autoridades del Gobierno”, indicó.

Sostuvo que la desaparición de la Junta de Gobierno no pone en riesgo la participación ciudadana ni la de expertos, pues los consejeros que integran el órgano rector tendrán representación en el Directorio Técnico.

“De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México quedará excluido de las decisiones del Instituto garantizando su autonomía; actualmente la Junta de Gobierno no se encuentra legalmente integrada, y mucho menos celebra las sesiones ordinarias de manera trimestral; es decir, su funcionamiento depende de la administración pública, esos vicios son los que buscamos erradicar”, señaló.

Recordó que los instrumentos de planeación se formulan para ser aplicados en los próximos 20 y 15 años, lo que implica que corresponderá a diversas administraciones locales su ejecución y no es seguro que tenga el mismo origen partidista que la administración en turno.

“Convirtiendo al Instituto de Planeación en un órgano autónomo se puede disminuir la contaminación política en el desempeño de sus funciones, lo que permitirá a la Ciudad de México contar con un sistema de planeación del desarrollo basado en los intereses colectivos y no en los intereses políticos o partidistas”, añadió.

