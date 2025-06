PAN señala que elección judicial 2025 no llegó ni al 10% de participación ciudadana; pide a Morena no maquillar cifras

Minutos después del cierre de casillas en el centro del país, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el abstencionismo en la elección judicial de este domingo superó el 90%.

“Primero diría: dijimos que iba a ser una elección con una participación prácticamente nula. Nosotros en nuestros primeros conteos, nos damos cuenta que no llegan ni al 10% de la participación del listado nominal, ni el 10%”, afirmó Romero Herrera.

En conferencia de prensa, el líder panista hizo un llamado al régimen de Morena y al oficialismo a que no trate de maquillar las cifras, porque el PAN documentó la participación ciudadana.

“Les decimos que no caigan en la tentación de manipular las cifras desde el oficialismo, que no caigan. Tuvimos como Acción Nacional muchos más observadores de los que creen, estuvimos en muchas más casillas de las que creen, que evidentemente hoy no les vamos a compartir, y documentamos. Donde se atrevan a decir que en la casilla x, en donde tenemos documentado que fueron si acaso 15 personas por mucho, no vayan a salir mañana o en cinco días con que hubo 700 u 800 votos, porque los vamos a denunciar”, advirtió.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó esta primera elección judicial como un fraude, una absoluta simulación y un verdadero cochinero.

“Queremos alertar, porque hay un riesgo a partir de las 6 de la tarde que cerraron las casillas, de que empiecen a llenar esos blocs y embaracen las urnas. En nuestro cálculo no hay manera de que ni remotamente haya votado el 10% de la población, entonces no vamos a aceptar el cuento chino de que las casillas estaban repletas y que nos vengan a querer dar atole con el dedo embarazando las urnas entre las 6 de la tarde que cerraron y el horario en el que se haga oficial el resultado”, recalcó.

Jorge Romero anunció que el PAN presentará una iniciativa de contra reforma judicial en el próximo periodo ordinario de sesiones para que se corrijan los múltiples errores que se registraron en esta elección y se cierre la puerta de manera clara y contundente al crimen organizado, ya que hay evidencias de que existen candidatos ligados al narco y pueden llegar a ser juzgadores.

