Ecatepec, Méx.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar contra Kevin “N”, joven de 21 años quien presuntamente arrolló a un grupo de personas sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del Hospital General 200 del IMSS, Tecámac.

En audiencia inicial celebrada este jueves, se comprobó su debida detención y el Ministerio Público le formuló la imputación por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes.

La audiencia se realizó a las 10:00 de la mañana en los Juzgados de Control de Ecatepec, que se encuentran a un costado del Penal de Chiconautla, donde el joven de 21 años fue ingresado el pasado martes 7 de abril tras haberse cumplimentado una orden de aprehensión en su contra por homicidio culposo en flagrancia.

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Familiares de los fallecidos, además de tres personas que sobrevivieron se presentaron en la Sala 1 de Control donde se llevó a cabo el proceso.

El Ministerio Público expuso los datos de prueba de las diferentes imputaciones, mientras que la defensa de Kevin “N” evitó pronunciarse.

La audiencia se extendió por más de diez horas, derivado del desahogo de los datos de los hechos imputados.

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Será el próximo domingo 12 de abril cuando el juez determine si el imputado es vinculado a proceso.

Los hechos que se le imputan a Kevin “N” ocurrieron la madrugada del 6 de abril cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el joven de 21 años conducía un automóvil en aparente estado alcohólico.

Al transitar por la carretera México-Pachuca perdió el control del vehículo y arrolló a cerca de 16 personas que se encontraban en el exterior del Hospital Regional 200 del IMSS, en espera de información de sus familiares.

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Dos personas fallecieron por el impacto, dos más perdieron la vida luego de recibir atención médica y al menos 12 resultaron lesionadas, entre ellas Kevin.

El joven de 21 años fue rescatado por el cuerpo de emergencia tras haber quedado prensado en el automóvil.

Hasta este jueves, seis personas continuaban hospitalizadas debido a las lesiones del accidente.

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