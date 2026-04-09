La alcaldía Magdalena Contreras informó que inaugurará la primera escuela de charrería gratuita en la demarcación, como parte de su estrategia para fomentar el deporte y fortalecer la identidad cultural en la comunidad.

A través de un comunicado, indicó que esta escuela estará dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, y contará con entrenadores certificados.

Señaló que el proyecto surge del trabajo conjunto con charros de la alcaldía, así como con núcleos agrarios, además del interés por recuperar las tradiciones de los pueblos originarios como San Nicolás Totolapan.

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La inauguración se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril en el lienzo charro de San Nicolás Totolapan. Fotos: Especiales.

Agregó que las características geográficas de la demarcación, como zonas de montaña y amplios espacios naturales, favorecen el desarrollo de la charrería como disciplina deportiva y cultural.

La inauguración se realizará el próximo domingo 12 de abril con una gran charreada en el lienzo charro de San Nicolás Totolapan, donde habrá exhibiciones, música y actividades familiares con entrada libre.

Añadió que actualmente cuenta con 35 escuelas de desarrollo deportivo en 17 disciplinas, además de implementar diversos programas en zonas de alta marginación.

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