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El convocó a una "Cascarita por la memoria y el olvido" en la el domingo 12 de abril a las 10 de la mañana

Bajo el lema "No permitamos que la mentira y el silencio ganen. ¡Hagamos que suceda... Hasta encontrarles!", los colectivos difundieron el evento a través de sus redes sociales.

Junto a los colectivos Luz de Esperanza y Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, destacaron que además se planea realizar la reposición del .

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La crisis de desaparecidos en México

Esta "cascarita" se desarrolla en el marco de la publicación del informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) sobre la situación de desaparecidos en México y su decisión de solicitarle al Secretario General de las Naciones Unidas que remita la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando omisiones del Estado Mexicano sobre el tema y desatando una serie de reacciones en el Gobierno Federal.

Diversos colectivos mexicanos emitieron un comunicado en el cual mencionaron que "llegar a la Asamblea General es un logro de miles de familias, representa el clamor que llevamos años gritando ante el mundo".

Ante el reclamo de que "132 mil 534 personas desaparecidas es una tragedia humanitaria", instaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a abrir el dialogo frente a las desapariciones, "aceptar las conclusiones del Comité" y "diseñar una verdadera Estrategia Nacional de Búsqueda".

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vr/cr

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