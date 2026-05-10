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Este 10 de mayo, decenas de familias se dieron cita en la Plaza Garibaldi para celebrar el .

A partir del mediodía, las personas comenzaron a llegar a este lugar emblemático y lleno de colorido del centro de la .

Había mamás de todas las edades, quienes escuchaban con mucho gusto a los mariachis que interpretaban canciones de amor para honrarlas y festejarlas en este día tan importante para la cultura mexicana.

Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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Las Mañanitas, Hermoso Cariño, Cielo Rojo, Amor Eterno, Mujeres Divinas y Caminos de Michoacán eran algunas de las canciones más solicitadas este día.

"Vinimos a un mandado y de ahí nos pasamos para acá; me la estoy pasando muy bonito, la verdad no me lo esperaba. Me siento muy contenta, gracias a Dios que me ha permitido ver a mis hijos crecer, a mis nietos y bisnietos. De aquí voy a casa para celebrar con mis otros hijos", comentó Bertha González, madre de cinco hijos.

Doña Bertha se puso a bailar con uno de sus hijos, "Caminos de Michoacán", mientras sus ojos se iluminaban, seguramente de amor, por festejar esta fecha al lado de los suyos.

Rosa Durán acudió a la para festejar a su mamá, quien ya mostraba los signos de la edad, pues se apoyaba con un bastón.

Vine a festejar a mi mamá; es un festejo muy bonito porque también vinieron mis hermanas y mis cuñadas. Fuimos a desayunar y después pasamos aquí a Garibaldi, muy contentos los dos", expuso.

Cada canción interpretada por los mariachis tenía un costo de 350 pesos, que eran pagados con efectivo o por transferencia interbancaria.

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Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

El Tenampa, uno de los restaurantes emblemáticos de Garibaldi, lucía con una muy buena asistencia, pues hoy iba a haber un show de mariachis y se iba a presentar el clon de Emmanuel para festejar a las madres este día.

Algunas mamitas llevaban las flores que sus hijos les compraron y regalaron con tanto amor y cariño este 10 de mayo.

Sobre Eje Central ya se estaban preparando otros mariachis que eran contratados para llevar serenatas a los hogares.

Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Este 10 de mayo, decenas de familias festejaron el Día de las Madres en la Plaza Garibaldi. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

mahc

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