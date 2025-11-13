Más Información

Autoridades de la Ciudad de México y familiares de , quienes murieron al caer en una coladera destapada cuando se dirigía a un concierto, el 10 de noviembre de 2022, develaron el en honor a las hermanas.

El acto fue realizado en cumplimiento a un punto de la Recomendación 09/2024 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ().

En la ceremonia estuvo presente la madre de las víctimas, Elvira Canchola, y la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia.

La ombudsperson capitalina afirmó que la memoria es el camino a la justicia.

"Este memorial, en el marco del cumplimiento de la recomendación 09/2024, nos permite recordar que es un acto de justicia, una forma de nombrar a dos mujeres jóvenes, Esmeralda y Sofía, para que nunca se olvide. Porque donde hay olvido hay impunidad, y por el contrario donde hay memoria florece la verdad abriendo paso a la justicia", dijo.

Además, se rehabilitó el espacio en la lateral del Viaducto Río Piedad, en inmediaciones del Palacio de los Deportes.

Las obras fueron realizadas por trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La noche del 10 de noviembre de 2022, Esmeralda y Sofía se dirigían a la presentación del grupo Zoé, en el Palacio de los Deportes, pero una de de ellas resbaló dentro de una coladera sin tapa, su hermana trató de rescatarla pero también cayó en el registro y ambas murieron ahogadas.

