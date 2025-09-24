Una mujer acusada de haber participado en el asesinato de un hombre, en calles de la alcaldía Azcapotzalco fue detenida mediante un seguimiento de las cámaras de vigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.

La mujer de 43 años de edad fue detenida en posesión de varias dosis de droga.

Luego de que se registrara la agresión a tiros en contra de un hombre, que perdió la vida en la calle Cedros, de la colonia San Andrés, se analizaron las grabaciones de las cámaras del C2 Poniente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que a través del monitoreo se identificó a los dos probables responsables de la agresión, un hombre y una mujer que huyeron en una motocicleta hacia la colonia Santa Inés, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A la mujer, de 43 años de edad, le fueron encontradas varias dosis de drogas. (Foto: especial)

Tras patrullajes en la zona se localizó la motocicleta abandonada, la cual fue asegurada.

Posteriormente se ubicó a una mujer que coincidía con las características de uno de los implicados en la agresión cuando al parecer vendía droga en el cruce de las calles 22 de Febrero y Trébol, en la colonia Los Reyes, también en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La mujer fue interceptada y al realizarle una revisión se le encontraron 50 dosis de cocaína en piedra.

La mujer fue detenida y puesta a disposición de un agente del Ministerio Público.

