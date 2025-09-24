Cuautitlán Izcalli, Mex.- El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que se han sumado a las labores de búsqueda de Tayron Paredes Gamboa, un hombre de nacionalidad venezolana que fue reportado como desaparecido.

“A través del Departamento de Atención y Medidas de Protección a Víctimas de Violencia de Género y la Célula de Búsqueda, se iniciaron los trabajos correspondientes para dar con el paradero de la referida persona, luego de que el pasado viernes 19 de septiembre se reportara su desaparición”, señaló el gobierno de Cuautitlán Izcalli.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha de búsqueda del joven de 27 años de edad, quien de acuerdo a información de sus familiares, es repartidor de comida por servicio de aplicación.

El hombre fue visto por última vez el 19 de septiembre en las inmediaciones de la caseta de cobro de Jorobas, ubicada en el municipio de Huehuetoca.

“La cercanía entre ambos municipios ha llevado a que la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli brinde apoyo e intensifique su rastreo para dar con su paradero”, detalló el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli.

Desde el 19 de septiembre su familia no ha tenido contacto con él, tras avisar que entraba a una zona que no le generaba confianza y que incluso pensó en irse del sitio.

