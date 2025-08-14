Más Información

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Sheinbaum revela detención de exdirector de Pemex en EU; es por Odebrecht

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Indagan a jefes de aduanas en la frontera por huachicol

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Reducción de la pobreza, una hazaña de la 4T: Sheinbaum; califica logro del sexenio de AMLO como "extraordinario, histórico"

Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

Chocolates, vinos y licores: Estas son las tres empresas de "Andy" López; Realesco, su negocio más reciente

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

“CDMX es vulnerable y multiamenaza”: Myriam Urzúa; explica riesgos Con los de Casa

Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias “El Chaparro” o “El Orejón", señalado como líder del grupo delictivo H1A1, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con otro sujeto y una mujer, en calles de Iztapalapa.

A los detenidos se les aseguró un arma de fuego y 105 dosis y paquetes a granel de marihuana y crystal.

Los detenidos y el líder criminal estarían al servicio del grupo delictivo , informó la SSC.

Lee también

La detención se llevó a cabo gracias a trabajos de investigación de campo y de gabinete, por los que se desplegaron policías en la colonia Chinam Pac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

Los uniformados detectaron a tres personas que estaban dentro de un coche y manipulaban un arma de fuego.

Por lo anterior se les marcó el alto y los oficiales les realizaron una revisión donde les encontraron el arma de fuego con seis cartuchos útiles, una mochila en la que llevaban las drogas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Lee también

Además de la detención de "El Chaparro” o “El Orejón" se detuvo a Julio Arturo "N y Alejandra Esparza López.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses