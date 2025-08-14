Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias “El Chaparro” o “El Orejón", señalado como líder del grupo delictivo H1A1, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con otro sujeto y una mujer, en calles de Iztapalapa.

A los detenidos se les aseguró un arma de fuego y 105 dosis y paquetes a granel de marihuana y crystal.

Los detenidos y el líder criminal estarían al servicio del grupo delictivo La Nueva Familia Michoacana, informó la SSC.

La detención se llevó a cabo gracias a trabajos de investigación de campo y de gabinete, por los que se desplegaron policías en la colonia Chinam Pac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.

Los uniformados detectaron a tres personas que estaban dentro de un coche y manipulaban un arma de fuego.

Por lo anterior se les marcó el alto y los oficiales les realizaron una revisión donde les encontraron el arma de fuego con seis cartuchos útiles, una mochila en la que llevaban las drogas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además de la detención de "El Chaparro” o “El Orejón" se detuvo a Julio Arturo "N y Alejandra Esparza López.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación.

