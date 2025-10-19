Un sujeto, quien al parecer asesinó a una persona en calles de la alcaldía Iztapalapa fue detenido por policías preventivos, el sospechoso tenía en posesión diversos envoltorios de posible droga y que, al parecer, está relacionado con un evento ocurrido el 07 de octubre del presente año, en el que una persona perdió la vida, en calles de la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa.

Mediante el seguimiento a las investigaciones realizadas en coordinación con operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, a dicho homicidio ocurrido en las avenidas De las Minas y De las Torres, el personal de la SSC analizó los videos del circuito cerrado del lugar, así como las cámaras de videovigilancia en la zona.

Fue así que se obtuvo información en la que se observó a dos sujetos que viajaban en una motocicleta de color azul y posterior a la agresión, uno de ellos emprendió la huida a bordo de la unidad descrita, mientras que el otro se alejó corriendo en sentido contrario a la vialidad.

Por ello, se incrementaron los patrullajes en las inmediaciones de dicha colonia y las aledañas, y fue en el cruce de las calles Niños Héroes y Laurel, de la colonia Campestre Potrero, en dicha alcaldía, donde los policías observaron a un sujeto que manipulaba una motocicleta de color azul, que cumplía con las características de color y placas de circulación de la que se tenía en investigación y cuyo tripulante al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa y trató de alejarse del sitio.

Por ello, rápidamente los oficiales le cerraron el paso y requirieron al tripulante para una revisión preventiva, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le fueron aseguradas 20 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde con las características propias de la marihuana, 18 envoltorios de un material color blanco similar a la cocaína y 14 bolsitas con una sustancia sólida parecida al crystal.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 24 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

