La noche del sábado se registró un ataque directo con arma de fuego contra un hombre de 32 años, quien perdió la vida afuera de una sucursal bancara, en la colonia Peralvillo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Según los reportes de la SSC, el hombre asesinado tenía antecedentes delictivos por posesión de droga.

De acuerdo con la narrativa de la SSC, un hombre perdió la vida “al parecer tras una agresión directa con disparos de arma de fuego”, en la puerta de una sucursal bancaria en la calzada De Guadalupe y la calle Beethoven.

Lee también Monstruos toman las calles de la CDMX

“Al arribar al lugar, donde se encuentra una sucursal bancaria observaron, en la puerta del establecimiento, a un hombre con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de servicios de emergencia”, detalló.

La SSC explicó que paramédicos que arribaron al punto diagnosticaron al hombre de 32 años de edad, que contaba con antecedentes delictivos por posesión de droga, sin signos vitales por impactos de arma de fuego, por tal motivo y de acuerdo con los procedimientos policiales, los uniformados acordonaron el área e informaron a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los posibles responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de una motocicleta color negro con verde.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL